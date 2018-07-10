Japonya’daki sel felaketi: Ölü sayısı 140'ı aştı

Japonya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 141’e yükseldiği açıklandı.

Japonya’nın batısını etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 141’e yükseldi.

Japonya şiddetli yağışların yol açtığı son otuz yılın en büyük sel felaketini yaşıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken 59 kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı.

Toprak kayması riskinin devam ettiği belirtilirken bölgeden tahliye edilen yaklaşık 2 milyon kişi spor salonları ve okullara yerleştirildi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, polis ve itfaiye personelinin sayısının yaklaşık 75 bine yükseltildiği aktarıldı.

