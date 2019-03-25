Japonya’daki ABD üssünde patlama

Japonya’da Okinawa adasındaki ABD üssünde dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Japon yayın kuruluşu NHK, Okinawa adasında yer alan ABD askeri üssünde dün akşam saatlerinde büyük bir patlama yaşandığını duyurdu.

Patlamaya üsteki çok sayıda gaz bombası kapsülünün infilak ettirilmesinin yol açtığı bildirilirken, patlamada yaralanan olmadığı kaydedildi.

Japon polisi ve ABD komutanlığından yapılan açıklamada, pazar akşamı kimliği belirsiz bir kişinin üsse gizlice girerek bir binanın ikinci katında bulunan bilinmeyen sayıdaki gaz bombasını patlattığı belirtildi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı, patlamanın maddi zarara yol açtığı, polisin soruşturma başlattığı bildirildi.

Japonya’daki ABD askeri tesislerinin yüzde 74’ü ve askerlerinin de yarısından fazlası Okinawa Adası’nda bulunuyor. Ada halkı bölgedeki ABD varlığına karşı çıkıyor.

