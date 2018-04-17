Japonya'da yıllarca gözaltında tutulan sığınmacılar açlık grevi başlattı

Japonya'da gözaltında tutulan bir sığınmacının ölümü ardından, benzer durumdaki binlerce sığınmacı açlık grevi başlattı.

Japonya'da Hindistanlı bir sığınmacı Cuma gecesi Tokyo'nun kuzeydoğusunda gözetim altında tutulduğu merkezde kendisini asarak intihar etti.

AFP'nin haberine göre mültecilik statüsü uzun süredir tanımayan Hintli adamın durumu sebebiyle ruhsal bunalımda olduğu açıklandı.

AÇLIK GREVİ BAŞLADI

Japonya'da 1317 sığınmacının benzer koşullarda olduğu söylenirken, yıllarca gözaltında kalan sığınmacıların açlık grevi başlattıkları duyuruldu.

Japonya'nın sığınmacılara karşı sert yasaları olduğu ve çok az kişiye mültecilik statüsü verdiği kaydediliyor.

14 ÖLÜM YAŞANDI, BAKANA GÖRE SORUN YOK

Açlık grevine giden sığınmacılara dair kesin sayı verilmezken, sayının 40'ın üzerinde olduğu ve "çok daha fazla olabileceği" aktarılıyor.

2006'dan beri sığınmacıların tutulduğu gözetim merkezlerinde 14 ölüm yaşandığı bildiriliyor.

Japonya Adalet Bakanı Kazuyuki Tokui, Reuters'e yaptığı açıklamada gözaltındaki sığınmacılarla ilgili "sorun görmediğini" söyledi.