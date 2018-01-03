Japonya’da Sifilis vakalarında önemli artış

Japonya Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, Japonya'da Sifilis'in (Frengi) giderek arttığını duyurdu.

Japonya Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nden Dr Takahashi özellikle genç kadınlar arasında Sifilis’in (Frengi) giderek önemli bir sorun haline geldiğini belirtiyor.

2012-2016 arasında 10997 vaka bildirildi. Bunların 7716’sı erkek. Hastalığın sıklığı 2012’den 2016’ya kadar tam 5 katına çıktı ve 2012’de 100 binde 0.7 iken, 2016’da 3.6 yükseldi.

Başlangıçta hastaların çoğu erkekti. Ancak 2013’den sonra erkek oranı azalmaya ve 20’li yaşlarındaki genç kadınlar öne çıkmaya başladı. Ayrıca aynı dönem içinde 45 tane konjenital Sifilis vakası da saptandı. Konjenital Sifilis sıklığı 2012’de 100 bin canlı doğum için 0.4 idi, 2016’da 1.4 oldu.

Ulusal Enstitü şu anda hastalıktaki artışın nedenlerini ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri almak için bir vaka kontrol araştırması yürütüyor. Bilindiği gibi Sifilis de 19. yüzyıl hastalıklarından. Mevcut vakaların saptanamaması, gereken şekilde tedavi edilmemesi, cinsel ilişki sırasında gereken koruyucu önlemlerin alınmaması yayılmasına ve ayrıca da anneden bebeğe geçişe yol açıyor.