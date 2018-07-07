Japonya’da sel: En az 38 ölü

Japonya’nın iç ve batı kesimlerinde iki gündür süren yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 38 kişinin öldüğü duyurulurken, en az 50 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Japonya’nın batısında ve orta kesimlerinde etkili olan yağış sonucunda oluşan selde şimdiye kadar en az 38 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulurken, en az 50 kişinin de kayıp olduğu gelen bilgiler arasında.

Devlet televizyonu NHK’nin verdiği bilgilere göre, riskli bölgelerden 1,6 milyon kişi tahliye edildi. Japonya Meteoroloji Ajansı’nın “tarihi yağmur” geliyor diyerek uyardığı felaket için, yaşanacak toprak kaymaları, nehir taşkınları ve şiddetli rüzgarlara karşı dikkatli olunması gerektiği söylendi.

Cuma ve Cumartesi sabahı yağan yağmur sonucunda başkent Tokyo’ya 600 kilometre mesafedeki Shikoku adasındaki Motoyama’da su yüksekliğinin 58 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Yağmurun kimi bölgelerde devam ettiği bildirilirken, enkazlar üzerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.