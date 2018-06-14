Japonya'da reşit olma yaşı 18'e düşürüldü

Japonya'da reşit olma yaşı 20'den 18'e düşürüldü. 2022'de uygulamaya başlanacak yasaya göre 18 yaşına girenler alkol alma ehliyetine henüz sahip olamayacak.
Yenilenen yasa, 18 yaşında olan kişilere ebeveynlerin onayı olmadan evlenme hakkı verecek.
18 yaşına girenler aynı zamanda kredi kartı kullanma, 10 yıllık pasaport çıkarma ve bankalardan kredi çekme hakkına sahip olacaklar. Cinsiyet değiştiren 18 yaş üstü erkek ve kadınlar, cinsiyetlerinin resmen tanınması için mahkemeye müracaat edebilecekler.
Alkol almak, sigara içmek, spor bahsi yapmak için yaş sınırıysa 20 olarak kaldı.
İlk olarak Adalet Bakanlığı tarafından 2009'da önerilen yasa değişikliğiyle genç nüfusun işgücüne katılımı amaçlanıyor.
Japonya, 2015'te seçmen yaş sınırını yine 20'den 18'e düşürmüştü.