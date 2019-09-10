Japonya'da radyoaktif su depolayacak alan kalmadı: Okyanusa 1 milyon ton su boşaltılabilir

Japonya Çevre Bakanı Yoshiaki Harada, nükleer felaketin ardından Fukuşima santralindeki tanklarda saklanan ve 1 milyon tonu geçen radyoaktif suyu depolayacak alanın artık kalmadığını ve Tokyo Elektrik Gücü Şirketi’nin (Tepco) bu suyu Pasifik Okyanusu’na boşaltacağını açıkladı.

Japonya Çevre Bakanı Yoshiaki Harada, nükleer felaketin ardından Fukuşima santralindeki tanklarda saklanan ve 1 milyon tonu geçen radyoaktif suyu depolayacak alanın artık kalmadığını ve Tokyo Elektrik Gücü Şirketi’nin (Tepco) bu suyu Pasifik Okyanusu’na boşaltacağını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Tokyo’da basın toplantısı düzenleyen Yoshiaki, “Suyu denize boşaltmak ve seyreltmek tek seçenek. Hükümetin tamamı bunu tartışacak ancak ben bu basit fikrimi önermek istiyorum” dedi.

Kararın uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından sunulacak raporun ardından verilmesi bekleniyor.

Tepco şirketi 2022 itibariyle radyoaktif suyu depolayacak alanları kalmayacağını belirterek acil çözüm çağrısında bulundu.