Japonya'da ikinci işte çalışanların sayısı artıyor

Japonya'da bu yıl işgücünün yüzde 11'inin en az iki işte çalıştığı bildirilirken, ülkede başbakan Şinzo Abe'nin çalışma politikalarına yönelik eleştiriler artıyor.

Çalışma saati en yüksek ülkelerden biri olan Japonya'da düşen maaşlardan dolayı ikinci iş arayan kişi sayısının rekor sayıya ulaştığı belirtildi.

İşgücü darlığı çeken birçok şirketin yarı zamanlı çalışacak işçileri kabul ettiği, Japonya hükümetininse ikinci işte çalışmayı engelleyen yasaları yumuşattığı bildirildi.

Lancers Inc'in verilerine göre, Japonya'da 7,44 milyon kişi en az iki işte çalışıyor. Bu, ülke işgücünün yüzde 11'ine tekabül ediyor.

“Esnek çalışmaya dayalı ekonomi”nin (gig economy) en yaygın olduğu ülkeyse, 2017 yılında işgücünün yüzde 20'sinin ikinci işte çalıştığı ABD olarak gözüküyor.

Japonya'daki bu dönüşümün, başbakan Şinzo Abe'nin "büyümeye katkı sağlamak adına ekonomik değişimlere adapte olabilecek ve bireysel özgürlüklere sahip olacak işgücünü oluşturma" iddiasıyla örtüştüğü belirtiliyor.

Ancak böyle bir ortamda işçilerin 1997'deki gelir düzeyine ulaşabilmesi için o yıl çalıştıklarından 11 saat daha fazla mesai yapmaları gerektiği söyleniyor.

İşçi hakları uzmanı bir hukukçu olan Kotaro Kuraşige, “Bu koşullarda işçilerin 100 aşkın saat fazla mesai yapma riski var. Hükümetin çalışma politikalarına ilişkin yapmaya çalıştığı şey çelişkilerle dolu” dedi.