Japonya'da hırsızlıktan hapse giren yaşlıların sayısında büyük artış

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya'da basit hırsızlıktan hapse düşen 65 yaş üzerindeki kişilerin sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Ana sebep ekonomik zorluklar olsa da, gizli bir neden daha var: Umutsuzluk.

Japonya'da basit hırsızlık nedeniyle tutuklanan 65 yaş üzeri kişilerin sayısında büyük artış yaşanıyor.

BBC Türkçe'den Ilgın Yorulmaz'ın haberine göre ana sebep ekonomik zorluklar olsa da bazı yaşlılar umutsuzluk nedeniyle hapiste yaşamayı yeğliyor.

Evde yatalak bir eşe bakmaktan bunalan veya yalnız bir hayat yaşayan çok sayıda yaşlı Japon hırsızlık suçunu işliyor ve gönüllü olarak hapse giriyor.

'ÖLMEDEN ÖNCE DOYA DOYA YEMEK İSTEDİM'

Tokyo'nun merkezindeki bir süpermarkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Yuu Ito'nun yakaladığı gözleri çökmüş, zor nefes alan cılız yaşlı adam, "Ölmeden önce sevdiğim yiyecekleri doya doya yemek istedim" diyordu. Ito, günlerdir yıkanmadığı belli olan beyaz bir tişörtün üzerine arkasında bir kahve markasının logosu olan bir mont giymiş adamı arka odaya alıp sorgulamaya başladı.

Civardaki ucuz bir konutta yalnız yaşayan 71 yaşındaki adam, kanser hastasıydı. Doktorlar 3 aylık ömrünün kaldığını söylemişlerdi. Adamın çaldığı üç paket ızgara yılanbalığı, iki bira, bir paket sushi, bir şişe saké, bir paket Çin mantısı toplam 7,420 yen (65 dolar) tutuyordu. Cebinde ise sadece 300 yen (2 dolar) vardı.

Her gün buna benzer bir sahne Japonya'nın herhangi bir yerindeki bir dükkanda yaşanıyor.

Dünyada ufak tefek hırsızlık yapanların çoğunu 14-19 yaş arası gençler oluşturuyor. 2011 yılına dek Japonya'da da durum böyleydi.

Ancak o yıl ülkede ilk defa bu tür hırsızlık yapan yaşlıların yüzdesi gençleri geçti. O zamandan bu yana da katlanarak artmaya devam ediyor.

BASİT HIRSIZLIK OLAYLARININ YÜZDE 40'ININ FAİLİ YAŞLILAR

Ulusal Polis Ajansı verilerine göre ülkede 2016 yılında meydana gelen basit hırsızlık olaylarının neredeyse yüzde 40'ında suçlu 65 yaş ve üstü biri.

Kariyeri boyunca 5 binden fazla hırsızı yakalayan güvenlik görevlisi Ito, şu an G1 Security Services adlı bir güvenlik şirketinin sahibi.

Son yıllarda o kadar çok sayıda yaşlı hırsızla karşılaşmış ki oturup "Manbiki Rojin (Hırsız İhtiyarlar)" adında bir kitap yazmış.

Ito, süpermarkette güvenlik görevlisi olduğu zamanları hatırlayarak, "Toplumun bu en savunmasız kesiminin suçluya dönüşmesini görmek acı verici. Her yakaladığım yaşlıdan hastalık, boşanma, dolandırılma gibi olumsuzluklardan başka bir şey duymuyordum" diyor.

Dünyanın en düşük suç oranına ve kanuna en fazla saygılı insanlarına sahip olmakla övünen Japon toplumunda ihtiyar hırsızların artmasının gerisinde ekonomik eşitsizlik ve yoksulluk yatıyor.

Geçtiğimiz yıllarda hükümet tarafından hırsızlık suçu işleyen yaşlılar arasında yapılan bir araştırmada neden hırsızlık yaptıkları sorusuna kadınların yüzde 59'u "harcamalardan tasarruf etmek", erkeklerin yüzde 69'u ise "ekonomik zorluklar" şeklinde cevap verdiler.

2008'deki küresel kriz sonrasında resesyona giren Japonya'da ekonomik durum özellikle yaşlılar için hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

Ömür boyu iş garantisi gibi Japon geleneklerinin birer birer yıkılmasıyla beraber hayatları boyunca çalışmış bu insanların çoğu emekliliklerini rahatça geçirebilecekleri finansal kaynaklardan da sağlık sigortası gibi haklarından da mahrum kaldılar.

Nitekim güvenlik görevlsi Ito'nun hırsızlık yaparken yakaladığı yaşlı adam da yıllar önce ayakkabı fabrikasındaki işini kaybettiğini söylüyor.

'PATLAMAYA HAZIR BİR NÜFUS BOMBASI'

Son yıllarda ölümlerin sayısının doğumların sayısını geçmesi nedeniyle Japon nüfusu hızla azalıyor ve yaşlanıyor.

Geçen yıl ülkede sadece 946 bin 60 bebek doğdu. Bu, şimdiye kadarki en düşük doğum oranı.

Buna karşılık ülkenin yüzde 27'si 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor. Bu nedenle Japonya gibi ülkelere "süper yaşlı" deniyor.

Ülkede yaşlıları besleyecek çalışan genç nüfusun yeterince hızlı artmaması, 2050 yılında her bir gence karşılık dört yaşlının olacağı anlamına geliyor.

Bu durum, "patlamaya hazır bir nüfus bombası"na benzetiliyor.

YAŞLI KADINLAR UMUTSUZ

Ancak yaşlılar arasında suç oranlarının artmasını sadece parasızlığa bağlamak zor. Hatta dükkanda hırsızlık yaparken suçüstü yakalandıklarında bazılarının cebinden yüklüce miktar para bile çıktığı oluyor.

Sosyologlar, özellikle yaşlı kadınları suça iten çok daha vahim bir nedene işaret ediyorlar: umutsuzluk ve hayatla yalnız başına baş edememe.

Eski düzen Japon aile geleneklerinde yaşlılara aile ve mahalleli sahip çıkarken yeni toplum düzeninde artık bu, hiçbir yaşlı için garanti değil.

2017'de Tokyo Belediyesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre hırsızlık yapan yaşlıların yarıdan fazlası yalnız ve aciz biçimde yaşıyor. Yüzde 40'ının ise ne ailesi ne de başları sıkıştığında yardım alabilecekleri kimseleri var.

Üstelik bazıları kendileri kadar yaşlı eşlerine de bakıyorlar.

Özellikle kadınlar yakın çevreden, hatta ailelerinden bile yardım istemeye utanıyorlar. Bu durum stres ve akıl sağlığı sorunlarını beraberinde getiriyor.Japon tutukevleri Japonya'nın tümü gibi temiz, güvenli ve düzenli. Yemekler de oldukça iyi.

Artan yaşlı tutuklu sayısı karşısında Japon yönetimi de ne yapacağını şaşırmış durumda.

2015 yılında buralarda cezalarını çeken yaşlıların sağlık harcamaları 10 yıl öncesine göre yüzde 80 artarak 6 milyar yeni (50 milyon dolar) geçti.

Son olarak geçen ay Tokyo'da yıllardır genç kültürüne ve sokak modasına yön vermekle ünlü Harajuku semti yakınında Metropolis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir gözaltı merkezi 65 yaş üstü kişilere hizmet verecek biçimde yenilendi.

Eskiden o çevrede eğlenceyi fazla kaçırıp çılgınlıklar yapan sarhoş gençlerin boyladığı bu merkeze şimdilerde yaşlıların düşmesi insana tuhaf geliyor.

Bu merkezde görev yapan bir polis, "İşimiz bazen bakıcılığa dönüşüyor" diyerek gözaltına alınan yaşlıların saati geldiğinde ilaçlarını vermek ve hatta bazılarının altlarını değiştirmek gibi görevleri de yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.