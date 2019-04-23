Japonya'da bir üniversite sigara içen öğretim görevlilerini işe almayacağını duyurdu

Üniversite yönetiminin kararı bununla da sınırlı değil. Yönetim kampus sınırları içinde sigara içmeyi de yasaklıyor.

Japonya’da bir üniversite, sigara içen öğretim görevlilerini artık işe almayacağını duyurdu. 2020 Olimpiyatları’na hazırlanan ülkede geniş çaplı bir sigara karşıtı kampanya yürütülüyor.

Nagasaki Üniversitesi’nin Sözcüsü Yusuke Takakura, sigara içen öğretim görevlilerine iş vermeyeceklerini duyurdu. Ancak Takakura, başvuruları sırasında, işe kabul edilmeleri halinde bu alışkanlarını terk edeceklerini söyleyen adayların hâlâ bir şansı olduğunu belirtti.

Üniversite yönetiminin kararı bununla da sınırlı değil. Yönetim kampus sınırları içinde sigara içmeyi de yasaklıyor. Yasak, ağustos ayından itibaren geçerli olacak. Takakura, sigara içmeyi bırakamayanlar için bir klinik açılacağını da söyledi.

'SİGARANIN EĞİTİM SEKTÖRÜNDE YERİ YOK'

Sözcü Takakura, “Sigara içenlerin eğitim sektörü için uygun olmadığı sonucuna vardık” dedi.

Üniversitenin bu politikasının ayrımcılığa dair yasalara herhangi bir aykırılık teşkil etmediğini savunan Sözcü, hukuki tavsiye aldıklarını da vurguladı.