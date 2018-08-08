Japonya'da aşırı sıcak 138 kişinin ölümüne neden oldu

Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle üç ayda 138 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle üç ayda 138 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Ajansınca hazırlanan rapora göre, 30 Nisan'dan bu yana aşırı sıcaklardan dolayı 138 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, 71 bin 266 kişi da aşırı sıcaklara bağlı hastalıklardan dolayı hastanelerde tedavi gördü.

Rapora göre, aşırı sıcaklara bağlı hastalık vakalarının ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Bu yıl 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların en son 2013 yılında da etkili olduğu, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 58 bin 729 kişi olduğu belirtildi.