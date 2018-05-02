Japonya: İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağız

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayacaklarını duyurdu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştü. Abe, görüşme sırasında Abbas'a İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planları olmadığını söyledi.

WAFA'nın haberine göre Abe, iki devletli çözüm için siyasi sürece desteklerinin sürdüğünü belirterek, Filistin devlet kurumlarının ve altyapısının inşasına yardımcı olacaklarını bildirdi.

Mahmud Abbas ise, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olmak kaydıyla siyasi çözüm girişimleriyle işbirliği içerisinde olacaklarını, bağımsız Filistin'in başkentinin Doğu Kudüs olması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı alarak bölgede büyük gerilim yaratmıştı.