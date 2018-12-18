Japonya, İkinci Savaş’tan bu yana ilk kez uçak gemisi sahibi olacak

Beş yıllık savunma bütçesini 242 milyar dolar olarak bugün kabul eden Japonya, iki gemiyi uçak gemisi haline gelecek şekilde modernleştirecek ve 100’ün üzerinde F-35 satın alacak.

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Japonya ilk kez savaş uçağı gemisi sahibi oluyor. 100’ün üzerinde de F-35 savaş uçağı satın almayı planlayan Japonya’da beş yıllık savunma bütçesi 242 milyar dolar olarak bugün onaylandı.

Japonya, savunma bütçesindeki artışın nedenini “Çin’in büyüyen tehdidine karşı” diye açıkladı.

Bütçenin büyük bir kısmının donanmanın elindeki iki helikopter gemisinin, savaş uçaklarının da iniş-kalkış yapabileceği şekilde modernleştirilmesine ve F-35’lerin satın alınmasına harcanacağı belirtildi. Japon donanmasının elinde bulunan iki İzumo sınıfı destroyer, savaş uçaklarına göre modernleştirilecek.

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili AFP’ye yaptığı açıklamada yeni alınacak ekipmanın Japon ordusunun güney adalarında “operasyonel esnekliğini artıracağını” söyledi. Sözkonusu yetkili Okinava ile Tayvan arasındaki askeri varlıklarının “çok çok az” olduğunu kaydetti.

İzumo sınıfı destroyerler uçak gemisi haline getirilirse Japonya, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk uçak gemisine sahip olacak. Savaş sırasında Japon donanması 10 uçak gemisine sahipti. Savaş sonrasında Japon anayasası başka ülkelere saldırı kapasitesine sahip her türlü askeri ekipmanı yasaklamıştı.

Ancak Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Çin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin “tehdit” oluşturduğunu öne sürerek bu politikadan uzaklaşacaklarının sinyalini vermişti. Abe’nin anayasayı değiştirme planı ülke çapında protestolara yol açmıştı.