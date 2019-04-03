Japonya, Doğu Çin Denizi’nde uçuş yapan Çin askeri uçaklarını engelledi

1 Nisan’da, Çin Hava Kuvvetleri’ne ait iki bombardıman ve bir keşif uçağı, Doğu Çin Denizi’nde Japonya’nın Okinawa ve Miyako adaları arasında uçuş yaparken Japon uçakları tarafından engellendi.

Okinawa ve Miyako adaları arasında uçuş yapan üç Çin askeri uçağı Japonya hava kuvvetleri tarafından engellendi. Japon Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, Japon hava sahası Çin uçağı tarafından ihlal edilmedi ancak, 30 Mart'tan bu yana Çin’in askeri uçaklarıya Japon uçakları Doğu Çin Denizi’ndeki ikinci kere karşılaştı.

Japonya’nın açıklamasına göre, bir istihbarat uçağı ve Miyako Boğazı üzerinde en az iki savaş uçağı Japonya adaları üzerinden uçuş yaptı.

Çin'in Kasım 2013'te Doğu Çin Denizi'ne hava savunma bölgesi kurulduğunu duyurmasının ardından Tokyo ve Pekin arasındaki gerginlikler artmıştı. Bölgede, iki ülke tarafından üzerinde hak iddia edilen ıssız Senkaku Adaları bulunuyor.

Japonya’nın Sankei Shimbun gazetesinin yayınladığı bir rapora göre, geçtiğimiz Ekim ayında Japon hükümeti, Doğu Çin Denizi’ndeki Ishigaki Adası’nda bir Japon askeri üssünü kurma planlarını açıkladı.

HAVA SAHASI İHLALİ OLMAMASINA RAĞMEN GERGİNLİK NEDEN ÇIKTI

Miyako Boğazı, Japonya'nın Miyako ve Okinawa Adaları arasında bulunyor ve Çin donanmasının Doğu Çin Denizi'nden Pasifik Okyanusu'na erişmesine izin veren tek su yolu olma özelliğine sahip. Çin donanması, askeri tatbikatlar için bu boğazı kullanıyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, önemli nakliye güzergahlarının yanı sıra potansiyel olarak büyük petrol ve gaz alanlarının yanında bulunan adalar, Washington tarafından 1972'de Japonya'ya geri verilene kadar Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmekteydi.

Çin hükümeti adalar üzerindeki Japon kontrolünün yasadışı olduğunu söyleyerek Japonya’nın adalardaki egemenliğini tanımıyor.