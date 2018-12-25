Japonya daha fazla yabancı işçi çekmek istiyor

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Japonya, yüzbinlerce yabancı işçi almak istiyor. Misafir işçiler için ülkeyi daha çekici kılmak adına atılacak adımlar belirlendi.

Japonya, nüfusun hızla yaşlanması ve gençlerin işgücü ihtiyacını karşılamaması gerekçesiyle gelecek yıllarda yüzbinlerce yabancı işçinin ülkeye kabul edilmesini planlıyor. Bu kapsamda, Nisan ayında yürürlüğe girecek yeni vize sistemiyle yeni misafir işçiler için bir açılım öngörülüyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Japon hükümeti, ülkede çalışan yabancı işçilerin gelecekte çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve günlük hayatta desteklenmeleri için gereken tedbirlerin alınmasına karar verdi.

Japon hükümetinin karara bağladığı yeni tedbirler çerçevesinde, misafir işçilerin çalışma saatlerinin iyileştirilmesi, ücretlerinin artırılmasını ve iş güvencesi verilmesi öngörülüyor.

STAJYER PROGRAMI KAPSAMINDA SÖMÜRÜ

Japon hükümeti yüzbinlerce yabancı işçiye yönelik gereken hazırlıkların yapılmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Japonya'ya giden yabancı işçilerin, stajyer programı çerçevesinde çalıştırılarak, sömürüldüğü ifade ediliyor. Avukatların verdiği bilgilere göre, stajyer adı altında çalıştırılan bu işçiler, Japon firmaları tarafından ucuz işgücü olarak sömürülüyor ve toplumdan yalıtılmış bir şekilde yaşıyor.

Bunun yanı sıra bu işçilerin geldikleri ülkelerdeki arabulucuların Japonya'da iş bulmaya yardım etmek için çok yüksek miktarda harç bedeli alarak, bu işçilerin borçlanmasına sebep oldukları belirtiliyor.

İLK BEŞ YILDA 345 BİN İŞÇİ

Japantimes’ın haberine göre, yeni tedbirler kapsamında yabancı mavi yakalılar için ülke genelinde Japonca, İngilizce, Çince, Korece, İspanyolca’nın da dahil olduğu 11 dilde hizmet veren yaklaşık 100 danışma merkezi kurulacak. Hükümet göçmen işçilerin arabulucular tarafından borçlandırılmasına karşı önlem alacak.

İlk beş yıl içinde ülkeye bakım hizmetleri, otelcilik, tarım, balıkçılık ve gıda sektörü dahil olmak üzere toplam 14 sektörde çalışmak üzere 345 bin yabancı işçinin gelmesi öngörülüyor. Bu işçilerin çoğunlukla Çin, Endonezya, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Tayland, Filipinler ve Vietnam’dan gelmesi bekleniyor.