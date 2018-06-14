Japonya Başbakanı Şinzo Abe, KDHC lideriyle görüşmek istiyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile görüşmek istediği belirtiliyor.

Japonya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasında görüşme ayarlamaya çalışıyor.

KDHC ve Japonya'nın görüşme için temaslarda bulunduğu bildiriliyor. Japonya'nın KDHC-ABD görüşmeleri hakkında çekinceleri olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kim ile görüşmesinden sonra Güney Kore ile askeri tatbikatları askıya almıştı. Japonya Savunma Bakanı bu tatbikatların bölgenin güvenliği için "hayati" olduğunu iddia etmişti.

Japonya, kimi vatandaşlarının "KDHC tarafından kaçırıldığını" öne sürüyor. Abe, Trump'tan görüşmede bu konuyu da açmasını istemişti, ancak ABD Başkanı görüşmelerin karmaşıklaştırılmaması gerektiğini savundu.

Japonya, KDHC'yle ekonomik ilişkilerin başlaması için nükleer silahsızlanmanın yanı sıra, "kaçırılan Japonya vatandaşları" başlığının da çözülmesini talep ediyor.

Abe'nin Pyongyang'ı ziyaret edememesi durumunda Kim ile Valdivostok kentinde yapılacak Doğu Ekonomik Forumu sırasında görüşmeye çalışacağı kaydediliyor.