Japonya Başbakanı Doğu Avrupa turunda

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Doğu Avrupa ülkelerini ziyaret ediyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Baltık ülkeleri ve başka kimi Doğu Avrupa ülkelerine ziyaret gerçekleştiriyor.

Abe'nin Estonya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya'ya gideceği bildiriliyor. Abe, bu ülkeleri ziyaret eden ilk Japon lider olacak.

Şinzo Abe'nin ziyareti sırasında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı uluslararası kamuoyu oluşturmayı amaçladığı bildiriliyor.

Ayrıca Japonya'nın Çin'in bu bölgede etkisinin artmasından rahatsız olduğu ve bu sebeple bölgeyle ilişkilerini geliştirmek istediği söyleniyor.

Çin 1 trilyon dolarlık "Tek Kuşak, Tek Yol", girişimiyle bölge ülkelerine yatırım yapmayı ve bölgede ticareti artırmayı planlıyor.