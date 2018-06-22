Japonya Başbakanı Abe İran'ı ziyaret etmeyi düşünüyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran'a ziyaret gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeyi planlıyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin İran'a ziyaret planladığı söyleniyor. Gerçekleşmesi durumunda Temmuz ayında yapılacak ziyaret 1978'den beri bir ilk olacak.

Kyodon News'in haberine göre Japon hükümetinden kaynaklar Abe'nin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinden yana olduğunu söylüyor.

Abe'nin ziyaret sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşerek, Japonya'nın nükleer anlaşmasına bağlılığını yineleyeceği bildiriliyor. ABD'nin anlaşmadan çekilmesine Japonya'dan da destek gelmemişti.

Şinzo Abe, İsrail ile görüşmesi sırasında İran'la anlaşmanın sürdürülmesinden yana olduklarını ifade etmişti.

Japonya Başbakanı, İran'la birlikte Mısır ve Suudi Arabistan'a da ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.