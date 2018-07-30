Japonya ABD'den alınacak füze savunma radarına 4,2 milyar dolar harcayacak

Japonya'nın, füze savunma sisteminin radarına 30 yıl içinde 4,2 milyar dolar harcayacağı duyuruldu.

Japonya tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki 30 yıl boyunca ABD'den alınan füze savunma sistemi radarı için 4,2 milyar dolar harcayacak.

Japonya Savunma Bakanı İtsunori Onodera, konuyla ilgili açıklamasında Japonya'nın ordusunu güncellemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Açıklamaya göre Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin nükleer ve balistik füzelerini "tehdit" olarak gören Japonya, bu sebeple füze savunmasını geliştiriyor.

ABD'li şirket Lockheed Martin, Japonya'ya Aegis Ashore füze savunma sistemi inşa etmeyi önermişti. Sistemin tanesi 1,21 milyar dolar tutuyor. Sistemlerden iki adet satın almayı planlayan Japonya'nın toplam maliyeti, sistemlerin bakımıyla birlikte 4,2 milyar dolar olacak.