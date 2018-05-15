Japonya ABD-KDHC zirvesi öncesi Trump ile görüşmeye çalışıyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, KDHC ile yapacağı görüşme öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ayarlamaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da Singapur'da Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un ile görüşecek.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin görüşme öncesinde Trump ile buluşmak istediği belirtiliyor.

Abe'nin Trump'tan KDHC'nin elindeki Japon mahkumların bırakılması için pazarlık yapmasını isteyeceği tahmin ediliyor.

Trump ve Abe 8-9 Haziran'da Kanada'da G7 görüşmelerine katılacak. Abe'nin bu sırada Trump ile görüşmeye çalışacağı aktarılıyor.

Görüşmede Japonya'nın ABD Başkanı'na KDHC yaklaşımında "farklılıklarını" dile getireceği bildiriliyor.