Japonya 105 F-35 alıyor: Abe silahlanmayı hızlandırıyor

Japonya'nın ABD'den 105 adet F-35 savaş uçağı satın alacağı açıklandı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin askeri harcamaları artırdığı ve ülkenin pasifist anayasasını değiştirmek istediği biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'ya yaptığı dört günlük gezi sırasında Japonya'nın ABD'den 105 adet F-35 savaş uçağı alacağı açıklandı.

Japonya, bu uçakları satın almasının ardından dünyanın en büyük F-35 filosuna sahip olacak.

ABD'DEN JAPONYA'NIN SİLAHLANMASINA DESTEK

Donald Trump, Japonya'da yaptığı basın toplantısında "Japonya'nın savunma kabiliyetini geliştirme çabalarını destekliyoruz" ifadelerini kullanarak, ABD'nin Japonya'ya büyük miktarda askeri ekipman gönderdiğini açıkladı.

Japonya hükümeti 2011 yılında 42 adet F-35 alma kararı almıştı, ancak zaman geçtikçe sipariş edilen uçak sayısı yükseldi. Aralık 2018'de 63 F-35A istediğini söyleyen Japonya, son olarak 42 F-35B istediğini duyurdu.

Böylece Japonya'nın toplamda alacağı uçak sayısı 105'e yükseldi. ABD yönetiminin Japonya'nın silah alımına destek verdiği ve ülkeye son yıllarda yüklü miktarda silah sattığı biliniyor.

ABE ASKERİ HARCAMALARI ARTIRIYOR

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrasında kabul ettiği pasifist anayasayı değiştirmek istiyor.

Askeri harcamalara büyük pay ayıran Abe, Japon ordusunun ülke dışındaki operasyonlara katılabilmesi için yasa çıkartmıştı.

5 yıl için 242 milyar dolar askeri harcama yapmayı planlayan Japonya, uçak gemisi sahibi olmayı da planlıyor.

ABD'nin Asya'da Çin'e karşı müttefik güç olarak Japonya'yı gördüğü ve bu sebeple Japonya'nın askeri gücünün artmasını önemsediği biliniyor.