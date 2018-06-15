Japon Merkez Bankası faiz değişikliği yapmadı

Japon Merkez Bankası Haziran ayı para politikası toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Enflasyonun düşeceği yönündeki beklentiler dile getirilirken Japonya para politikasının ABD ve AB'den farklı seyrettiği görülüyor.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Cuma günü gerçekleştirdiği Haziran ayı para politikası toplantısında politika değişikliğine gitmedi. BOJ enflasyon beklentisini aşağı çekti.

ABD Merkezi Bankası (Fed) son 18 ayda altıncı kez faiz artırdı, Avrupa Merkez Bankası (AMB) de yıl sonunda tahvil alımını sonlandıracağını açıkladı ve faiz artışına işaret etmiş oldu. BOJ'nin yakın gelecekte benzer bir para politikası değişikliğine gidebileceği düşünülmüyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre Credit Agricole baş Japonya ekonomisti Kyohei Morita, "Bu haftaki merkez bankası toplantıları, BOJ'un benzerlerinden farklı bir tarafa yöneldiğini açıkça ortaya koydu. İlginç olan BOJ'un daha fazla teşvik uygulaması için pek çağrı olmaması. BOJ çok şey yaptı ve sorunun para politikası değil, daha çok ekonomik yapı ve büyüme stratejisiyle ilgili olduğu görüşü giderek güçlenmeye başladı" dedi.