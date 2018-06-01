Japon marketten İsrail kararı: İşgal altındaki bölgenin şarapları satılmayacak

Japonya'nın büyük market zincirlerinden Daimaru, İsrail işgali altındaki Golan'dan gelen şarapları satmama kararı aldı.

Japonya'nın önemli market zincirlerinden Daimaru, İsrail işgali altındaki Golan'dan gelen şarapları satmayı bıraktı.

Şarap üreticisi Naturael, ürettikleri ürünlerin "yasal" olduğunu ve Daimaru'nun kararının "İsrail düşmanı hislere yol açabileceğini" öne sürdü.

Buna karşın Daimaru açıklamasında İsrail'in diğer yerlerinden gelen şarapların satılmaya devam ettiği, kararın genel olarak İsrail ürünleriyle ilgili olmadığı söylendi.

Ancak Daimaru marketleri sözcüsü Satoşi Nişio, sattıkları ürünlerinin kökenini önemsemek zorunda olduklarını belirterek, "Bugün jeopolitik meseleleri yok sayamayız" dedi.

Nişio, aktivistlerin eylemleri sonucunda bu kararı aldıklarını kabul ederek "ürünlerin nereden geldiğine daha çok dikkat etmek zorundayız" diye konuştu.

Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail işgali altında.