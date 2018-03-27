Japon hükümeti Trump’ın dilinden anlıyor

Japonya Başbakanı Abe, Trump ile ilk görüşen yabancı lider olmuştu. Görüşmede Trump’ın yakını Kushner de bulunmuştu. Japon hükümetinin ortak olduğu NTTUD’in gayrimenkul devi Kushner ile mali bağlar kurması ve Brooklyn’de bir bina alması bu bağlamda tartışılıyor.

Japon hükümetinin Trump’ın yakını Kushner’e ait gayrimenkul imparatorluğuyla büyük bir emlak anlaşmasında yer alması dikkat çekti.

Brooklyn binasında yüzde 23'lük hisse sahibi

Mart ortalarında Bloomberg'in haberiyle Nippon Telegraph & Telephone Corp (NTT Urban Development)'ın bir yan kuruluşunun Kushner Şirketi'yle mali bağlar kurma ve Brooklyn, New York'ta bulunan bir binanın yüzde 23'lük hissesini alma kararı tartışmaya açıldı ve bir yıl önce gerçekleştirilen anlaşma ortaya çıktı.

Japon hükümeti, NTT'nin yaklaşık üçte birine sahip. Bu ortaklık ABD seçimlerinin hemen ardından, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı sürpriz toplantının ertesinde kurulmuştu.

Abe, Kasım 2016'da gerçekleşen zaferin ardından Trump'la buluşan ilk yabancı lider olurken toplantıda Jared Kushner de yer aldı. NTT’nin, Brooklyn’deki 100 milyon dolarlık bina alımını, Trump yönetiminin etkisiyle Abe ve Liberal Demokrat Parti’nin girişimiyle yaptığı düşünülüyor.

Normandy Gayrimenkul Ortakları'nın kurucusu ve ortağı Finn Wentworth, “Japon yatırımcıların ABD'de gayrimenkul yatırımları alanında büyümesi ve önemli bir sermaye kaynağı olması bekleniyor. NTTUD ile olan bağlantımız, gelecekte büyüme adına stratejik olarak bizi iyi konumlandıracaktır" dedi.

Kushner'in itibarı azalmadı

Jared Kushner, Trump’ın yakın çevresindeki isimlerden biri, Beyaz Saray danışmanı olmaya uygun bir formasyona sahip olmadığı tartışıldı, tartışılmaya devam ediyor. Ancak Trump nezdindeki itibarı azalmak bir yana artıyor. Trump, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı 20 Mart'ta Beyaz Saray’da ağırladığında, ABD yönetiminin üst düzey yetkililerinin bulunduğu masada Kushner da vardı.

Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı yatırımcılar Kushner Cos ile anlaşma yapıyor.

Emlak alımları “Trump’ın çevresi”ne girmeye yeterli olmamış görünüyor

Abe'nin 2017'de Başkan Trump ve Kushner'le birlikte Air Force One ile Florida'daki Mar-a-Lago'ya uçtuğu biliniyor. O sırada Abe, Cumhurbaşkanı Trump'ın yabancı liderleri kazanma, Kuzey Kore ve İran'la başa çıkmak için etkili koalisyonlar oluşturma amaçlı büyük kampanyasında kilit bir figür olarak görülüyordu.

Trump yönetimi Japonya'yı, ABD'ye çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerin son uygulamasından etkilenmeyen altı ülke listesinden çıkardı. Emlak alışverişine rağmen Tokyo'nun girişiminin Beyaz Saray'da ağırlık elde etmek için yeterli olmadığı görülüyor. Aynı zamanda, Japonya kısa süre önce Jared Kushner'i etkilemek için kullanılabilecek bilgilere sahip olduğu tespit edilen dört ülke listesinde görünmüyor.

Şimdilik Abe'nin, Trump’ın çevresine dahil olmadığı görülüyor. Brooklyn'deki bina bunu değiştirecek gibi durmuyor.