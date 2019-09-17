Japon Denizi’nde gerilim: Rusya, KDHC’ye ait gemiye el koydu

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Japon Denizi’nde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne ait bir geminin mürettebatınca yapılan saldırıda 3 askerinin yaralandığını ileri sürdü. Rusya olayın ardından KDHC’ye ait 21 mürettebatlı bir gemiye el koyduğunu açıkladı.

Rusya, Japon Denizi’nde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne (KDHC) ait iki gemi ile 11 deniz motorunu alıkoydu, bir gemiye ise el koydu.

TASS haber ajansının haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi KDHC’ye ait bir geminin mürettebatı tarafından Japon Denizi’ndeki Rus sınır muhafızlarına saldırıda bulunulduğunu ve 3 Rus askerinin yaralandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada “Kuzey Kore gemisinin mürettebatı bir grup sınır muhafızının gözlem gemisine silahlı saldırıda bulundu. Üç asker çeşitli yerlerinden yaralandı” denildi.

Açıklamada Primorye Bölgesindeki sınır muhafızlarının olayın ardından bir dizi tedbir aldığı ifade edildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, ülkenin münhasır ekonomik bölgesine izinsiz girdiğini ileri sürdüğü KDHC’ye ait iki gemi ve 11 deniz motorunun alıkonulduğunu, 21 mürettebatlı bir gemiye de el konulduğunu açıkladı.

RIA haber ajansı ise, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın olayın ardından Moskova'daki KDHC diplomatik temsilcisini bakanlığa çağırdığını duyurdu.