Japon çelik devine 2. Dünya Savaşı tazminatı

Güney Kore yüksek mahkemesi Japon çelik devi Nippon’un İkinci Dünya Savaşı’nda zorla çalıştırdığı dört kişiye 100'er milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Güney Kore’de İkinci Dünya Savaşı’nda Japon işgali sırasında çelik şirketi Nippon tarafından zorla çalıştırılan kişilerin açtığı davada mahkeme şirketin 100 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Şimdiki adı Nippon Çelik ve Sumitomo Metal A.Ş. olan şirket hakkında açılan davayı karara bağlayan mahkeme, şirketi İkinci Dünya Savaşı sırasında zorla çalıştırılan dört davacıya 100’er milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkeme iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin normale dönmesini sağlayan 1965 tarihli anlaşmanın işçilerin tazminat haklarını ortadan kaldırmadığına da hükmetti.

Kore 1910-1945 tarihleri arasında Japonya’nın işgali altındaydı.