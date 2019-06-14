Devrimci lider Che Guevara 91 yıl önce bugün dünyaya gelmişti. Küba Devrimi'nin öncülerinden olan Che, devrim mücadelesinin ve inadının simgelerinden biri olarak saygıyla anılmaya devam ediyor.

Arjantinli devrimci Ernesto 'Che' Guevara 91 yıl önce bugün Arjantin'in Rosaria şehrinde dünyaya gelmişti.

Küba Devrimi'yle bütün dünyada devrimciliğin sembollerinden biri olan Che, yaşamını devrim mücadelesine adadı.

Yoldaşı Fidel onun için "en eğitimli ve en iyi stratejist" diyordu...

Küba'daki zaferin ardından durmadı, işçilerin iktidarı için başka coğrafyalarda devrim mücadelesine atıldı.

Latin Amerika'nın ABD emperyalizminden kurtuluşu için çıktığı yolda, bir CIA operasyonuyla katledildi.

Ancak Che ölümünün ardından da devrim inadının simgesi olarak tüm dünyada saygıyla anılmaya ve mücadelesiyle örnek olmaya devam etti.

Anısına saygıyla... İyi ki doğdun Che!

Che'nin ölümünün 50. yılı dolayısıyla soL'un hazırladığı videoyu bir kez daha okurlarımızla paylaşıyoruz...