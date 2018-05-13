Ivanka Trump ve Jared Kushner Tel Aviv'de

Kudüs'e yarın taşınacak ABD Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılmak için ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner Tel Aviv'e geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı Jared Kushner ABD’nin Büyükelçiliği'nin açılışı için Tel Aviv’e geldi.

ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınma törenine ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ivanka Trump ile Jared Kushner ve ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'ın katılacağı ifade edildi.

FİLİSTİN MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNÜ ZORA SOKTU

Trump, Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ederek, ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınma için çalışmaların başlatılması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Trump'ın kararı iki devletli çözüme zarar vererek, Filistin meselesinde anlaşmaya varılmasını zora sokması sebebiyle eleştirilmişti.

Ortadoğu'nun pek çok yerinde karara karşı kitlesel eylemler gerçekleşmiş, İsrail güçlerinin Filistinlilerin eylemlerine saldırları sonucu çok sayıda ölüm yaşanmıştı.