Ivan Duque: İsrail dostu bir devlet başkanı

Kolombiya'da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan sağcı Ivan Duque, kendisini İsrail'in güçlü bir destekçisi olarak ilan etti. Duque, seçim kampanyası sırasında ülkenin İsrail konsolosluğunu Kudüs'e taşıyabileceğini dile getirmişti.

Kolombiya'nın yeni seçilen devlet başkanı Ivan Duque, İsrail'deki konsolosluklarını Kudüs'e taşımayı düşündüklerini söyledi. Eğer bu gerçekleşirse ABD'den sonra Kudüs'e konsolosluğunu taşıyan dördüncü ülke Kolombiya olacak.

Duque seçim kampanyası sırasındaki bir konuşmasında İsrail'deki konsolosluğunu Kudüs'e taşıma olasılığını gözardı etmediğini belirtmiş ve "İsrail devletiyle mümkün olan en iyi ilişkileri korumayı" umduğunu söylemişti.

Telesur'un haberine göre, 16 Mayıs'ta yerel kilise temsilcileriyle buluşan Duque, burada yaptığı konuşmada İsrail devletini "tarihsel topraklarını kurtarmaları" konusunda övmüş ve yüzün üzerinde Filistinlinin İsrail askerlerince öldürüldüğü ve binlercesinin yaralandığı Gazze'de yaşananlarla ilgili olarak Filistin direnişini ve Hamas'ı suçlamıştı.

Bu konuşmasında İsrail'le güçlü bir ilişkisi olduğunu vurgulayan Duque, Mavi Marmara baskınıyla ilgili Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve Palmer-Uribe raporu diye bilinen raporun hazırlanmasında da etkin bir katkısının olduğunu söylemişti. Rapor eski Yeni Zelanda Başbakanı Sir Palmer ile eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin adını taşıyor.

Duque'nin İsrail'le ilgili bu sözleri solcu aday Gustavo Petro tarafından şiddetle kınanmıştı.

Ancak Duque seçimler yaklaştıkça İsrail konusundaki sözlerini yumuşatmış ve bir radyo röportajında Ortadoğu'da barışın tesisine katkıda bulunmak için gerekeni yapacaklarını söylemiş ve iki-devletli çözümden yana olduğunu savunmuştu.

Ivan Duque, paramiliter yasasıyla tanınan eski devlet başkanı Alvaro Uribe'nin sadık bir takipçisi. Uribe, Kolombiya'da gerillalara karşı binlerce kişinin hayatına mal olan ölümcül bir savaş yürütmüştü. Savaşta ordunun öldürdüğü sivillerin cesetlerine daha sonra gerilla kıyafeti giydirildiği ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Kolombiya'nın en büyük silah tedarikçisi olduğu biliniyor.

İSRAİL SONUÇTAN MEMNUN

İsrail Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika masasından Modi Efraim, Duque'nin seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Dün yaptığı açıklamada Efraim, Duque'nin üstadı diye tanımladığı eski devlet başkanı Alvaro Uribe'nin iki ülke arasında güçlü bir ittifak kurulmasını sağladığını ve yeni devlet başkanının da onun izinden gideceğine inandıklarını söyledi. Efraim, Duque için "O Uribe'nin adamı, ki Uribe Kolombiya'nın İsrail'le stratejik ilişkisini başlatan kişidir" dedi.

FARC ANLAŞMASI REVİZE EDİLEBİLİR

41 yaşındaki Ivan Duque seçim başarısının ardında yaptığı konuşmada seçim kampanyasına damga vuran Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasını yeniden masaya yatırma sözünü de yinelemişti. FARC'la imzalanan barış anlaşmasını fazla hoşgörülü bulan Duque, anlaşmanın bazı maddelerinin değiştirilmesi gerektiğini savunuyor.

