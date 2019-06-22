ITUC raporuna göre Türkiye işçi hakkı ihlallerinde ilk 10'un içinde

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından yayımlanan yıllık Küresel Haklar Endeksi raporuna göre, Türkiye sendikalaşma ve örgütlenme hakkı ihlallerinin yaşandığı ülkelerin başında geliyor.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), yıllık Küresel Haklar Endeksi raporunu yayımladı. Rapor verilerine göre, sendikacıların öldürüldüğü 10 ülkeden biri de Türkiye... Sendikalaşma ve örgütlenme hakkı ihlallerinin yoğunluklu yaşandığı ülkelerin başında yine Türkiye gelmeye devam ediyor.

ITUC'un bugün yayımlanan raporuna göre bazı veriler şu şekilde özetlenebilir;

-Son 1 yılda Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Guatemala, Honduras, İtalya, Pakistan, Filipinler, Türkiye ve Zimbabve olmak üzere 10 ülkede sendikacı ölümleri gerçekleşmiş.

-2019'un ilk 6 ayında, dünya üzerindeki ülkelerin % 85’inde grev hakkı ihlal edilmiş, yine dünya genelindeki ülkelerin yüzde 80'inde işçilerin toplu pazarlık hakkı inkar edilmiş vaziyette.

-Sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkının engellendiği ülkelerin sayısı 2018 yılında 92 iken bu sayı 2019'da 107’ye yükselmiş durumda.

-İşçilerin tutuklandığı veya gözaltına alındığı ülke sayısı 2018'de 59 iken 2019'da 64’e yükselmiş durumda. En fazla tutuklamanın olduğu ülkeler;

Çin, Hindistan, Vietnam ve Türkiye.

-Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı araştırma kapsamındaki 145 ülkeden 54’ünde ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü engelmiş durumda. Bu ülkelerin başında,

Hong Kong, Moritanya, Filipinler ve Türkiye geliyor.

Raporda, Yeni Hava Limanı'nın yapımı sırasında gerçekleşen eylemlerdeki gözaltılara ve tutuklamalara da değiniliyor.