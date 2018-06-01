İtalya’nın yeni başbakanı Conte yemin etti

Üç ayın sonunda İtalya'da hükümet kuruluyor, Giuseppe Conte bugün başbakan olarak yemin etti.

İtalya’da Beş Yıldız Hareketi ve Lig koalisyon hükümeti ikinci girişimde kuruldu. Koalisyonun hükümeti kurma görevini üstlenen Başbakanı Giuseppe Conte, bugün yemin etti.

53 yaşındaki, hukuk profesörü Conte’nin başbakanlığındaki hükümet önümüzdeki hafta parlamento ve senatoda güven oyuna sunulacak. İki partinin hem parlamento hem de senatoda güven oyunu almaya yetecek çoğunluğu bulunuyor.

Böylece İtalya’da 4 Mart’taki seçimlerden yaklaşık üç ay sonra hükümet kurulmuş ve siyasi kilitlenme aşılmış olacak.

Conte, Roma’da Quirinale Sarayı’nda gerçekleşen yemin töreninde gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı.