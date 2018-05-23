İtalya’nın yeni Başbakan adayının özgeçmişinde muamma

İtalya’da seçimlerin ardından süren koalisyon görüşmelerinde merkez Beş Yıldız ve sağcı Lig’in belirlediği ve Cumhurbaşkanı’na sunduğu başbakan adayı Giuseppe Conte’nin geçmişi hakkında fazla bilgi mevcut değil. Fakat genel iddialar Conte’nin görev için ‘yetersiz’ olduğu yönünde.

İtalyan basınına göre, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın Giuseppe Conte’yi başbakan olarak atamakta tereddüt etmesinin arkasında, Conte’nin CV’sini kabartmak için intihale başvurduğu ve var olan bilgileri yanlış ya da abartarak aktardığı iddiaları yatıyor. Benzer bir şekilde Cumhurbaşkanının bu konuda bu kadar çekingen davranmasının ardında önerilen kabinede AB karşıtı bakanların bulunması da yatıyor.

Fakat bütün bunlara rağmen Mattarella, Conte’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na görüşmek için çağırdı. Beş Yıldız ve göçmen karşıtı sağ parti Lig’in gösterdiği Başbakan adayı 54 yaşındaki avukat Conte hakkında üniversite mezuniyeti ve akademik kariyeri hakkında yalan söylediği iddiaları da dolaşmakta.

Conte hakkındaki iddialar İtalya’nın en çok okunan gazetelerinden biri olan La Republicca’da da yer aldı.

ÖZGEÇMİŞ ALDATMACASI

Conte’nin resmi özgeçmişine bakıldığında Yale, New York Üniversitesi (NYU), Duquesne Üniversitesi, Sorbonne ve Cambridge’de “hukuki çalışmalarını ilerlettiği” beyanı yer almasına karşın NYU’nun açıklamasına göre Giuseppe Conte okulda fakülte üyesi ya da öğrenci olarak bulunmadı, ancak 2008’de üniversitenin kütüphanesinde araştırma yapma izni aldı.

Cambridge Üniversitesi ise Conte hakkında bilgi vermekten kaçınırken, Duquesne Üniversitesi Conte’nin üniversiye Villa Nazareth adlı bir değişim programıyla geldiğini fakat okulda öğrenci olarak kayıtlı bulunmadığını belirtti.

İddialara karşın Lig ve Beş Yıldız’ın başkanları, Conte’nin Başbakanlık için adayları olmaya devam edeceğini açıkladılar.