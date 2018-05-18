İtalya'nın koalisyon hükümeti Rusya'ya yaptırımlara karşı çıkıyor

İtalya'da koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşan Kuzey Ligi ve 5 Yıldız, Rusya yaptırımlarının kaldırılmasını istiyor.

İtalya'da koalisyon hükümeti kurma konusunda mutabakat sağlayan aşırı sağcı Kuzey Ligi ve 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) Rusya'ya yaptırımları kaldırmayı planladığı öğrenildi.

Sputnik'in aktardığına göre İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerden iki buçuk ay sonra koalisyon konusunda anlaşma sağlandı.

Koalisyon konusunda uzlaşı sağlayan Kuzey Ligi ve 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) basına sızan taslak programında Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasının planlandığı görüldü.

'RUSYA TEHDİT OLARAK GÖRÜLMEMELİ'

İtalyan basınında yer alan haberlere göre 40 sayfalık belge, Rusya'nın tehdit olarak değil, partner olarak görülmesi, Moskova'ya karşı daha açık olunması çağrısı yapıyor.

Russia Today'e konuşan M5S yetkilisi Diego Destro, programda Rusya'ya yer verildiğini doğruladı.

Destro, "Taslak anlaşmada Ruslarla ilgili bir bölüm olduğunu doğrulayabiliriz ancak bu resmi değil" dedi.