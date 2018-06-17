İtalya'nın kabul etmediği göçmen gemisi İspanya'ya ulaştı

İtalya tarafından kabul edilmeyen göçmen gemisi Aquarius, denizde geçen uzun sürenin ardından İspanya'ya ulaştı.

600'ün üzerinde sığınmacıyı taşıyan göçmen gemisi MV Aquarius, İtalya'da yeni kurulan göçmen karşıtı hükümet tarafından kabul edilmemişti.

Avrupa'nın sığınmacı politikasıyla ilgili krize ve tartışmalara yol açan gemi, İspanya tarafından kabul edilmişti.

Geminin Valencia limanına ulaştığı, sığınmacıların karaya adım attıkları belirtiliyor.

İtalya tarafından kabul edilmeyince denizde zorlu günler geçiren 630 kadar sığınmacının arasında 100 çocuk ve 7 hamile kadın da bulunuyor.

İspanya'ya varan sığınmacılara yardım etmek için 2 bin 300 kişinin harekete geçtiği bildiriliyor. Bunların içerisinde bin Kızıl Haç gönüllüsü, 400 çevirmen ve 450 polis olduğu kaydediliyor.

Sığınmacıların ne kadarına mültecilik statüsü verileceği henüz bilinmiyor.