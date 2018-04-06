İtalyan Deniz Kuvvetleri helikopteri Akdeniz'e düştü: 1 ölü

İtalyan Deniz Kuvvetlerine Borsini adlı askeri gemiye ait bir helikopterin Güvenli Deniz (Mare Sicuro) operasyonu kapsamında gece yapılan tatbikat sırasında Akdeniz'e düştüğü bildirildi.
Deniz Kuvvetleri'nin basın servisi, helikopterde bulunan 5 mürettebattan 1 tanesinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Resmi makamlardan yapılan açıklamada, helikopterde bulunan 5 mürettebatın da denizden kurtarıldığı, 4 mürettebatın durumunun iyi olduğu fakat Andrea Fazio adlı askerin gemiye bilinci kapalı halde çıkarıldığını, bütün çabalara rağmen kurtarılamadığı belirtildi.