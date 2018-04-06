İtalyan Deniz Kuvvetleri helikopteri Akdeniz'e düştü: 1 ölü

İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopterin dün gece yapılan tatbikat sırasında Akdeniz'e düştüğü, helikopterdeki 5 mürettebattan 1 tanesinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan Deniz Kuvvetlerine Borsini adlı askeri gemiye ait bir helikopterin Güvenli Deniz (Mare Sicuro) operasyonu kapsamında gece yapılan tatbikat sırasında Akdeniz'e düştüğü bildirildi.

Deniz Kuvvetleri'nin basın servisi, helikopterde bulunan 5 mürettebattan 1 tanesinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Resmi makamlardan yapılan açıklamada, helikopterde bulunan 5 mürettebatın da denizden kurtarıldığı, 4 mürettebatın durumunun iyi olduğu fakat Andrea Fazio adlı askerin gemiye bilinci kapalı halde çıkarıldığını, bütün çabalara rağmen kurtarılamadığı belirtildi.