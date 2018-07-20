İtalyan bakana banka dolandırıcılığı suçlaması

İtalya'nın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Paolo Savona banka dolandırıcılığıyla suçlanıyor.

İtalya Avrupa İşleri Bakanı Paolo Savona, banka dolandırıcılığı suçlamasıyla karşı karşıya.

Savona'nın eskiden Unicredit'in üst düzey yöneticilerinden biri olduğu, suçlamanın bu dönemle ilişkili olduğu aktarılıyor. İtalyan bakan, yolsuzlukla bağlantılı suçlanan 23 ismin arasında.

Paolo Savona'nın İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı olması teklif edilmiş, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella bu teklifi kabul etmeyince Savona'ya başka bir bakanlık verilmişti.

Savona, İtalya'nın avro bölgesinde kalmasına karşı bir isim olarak biliniyor.



