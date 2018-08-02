İtalyan bakan Salvini İspanyol adasında istenmeyen kişi ilan edildi

İtalya’nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmen karşıtı tavrı gerekçe gösterilerek Mallorca’da istenmeyen kişi ilan edildi.

İspanya'nın Mallorca adası yönetimi, İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi göçmenlere ve Roman topluluğuna karşı ayrımcı tutumundan dolayı istenmeyen kişi ilan etti. Podemos, PSIB’in Balear Adaları kolu ve Més Per Mallorca koalisyonu tarafından sunulan öneri, popüler tatil adasındaki yetkililer tarafından onaylandı.

Podemos sözcüsü Aurora Ribot, yerel haber sitesi Diario di Mallorca'ya Salvini'nin politika ve söylemlerinin “çok ciddi endişe verici bir yabancı düşmanlığı içerdiğini” ve “insan yaşamı ve onuruna karşı bariz bir şekilde görmezden geliğini” söyledi. İspanyol yardım kuruluşu Proactiva tarafından işletilen bir gemi olan Open Arms, İtalya'da liman girişinde ablukayla karşılaşınca göçmenleri İspanya'ya getirilmişti.

600 göçmeni taşıyan Aquarius, Salvini tarafından İtalya limanlarına demirlemesi engellenince İspanya’ya sığınmıştı.

Son günlerde Emilia Romagna bölgesinde, Milano Marittima'da bir plajda görüntülenen Salvini, Facebook'ta şunu yazdı “Mallorca da hoş karşılanmıyor muyum? Kimin umrunda, ben de İtalya’da tatil yaparım.”

Adanın konseyi, Meksika sınırındaki göç politikaları nedeniyle ABD başkanı Donald Trump aleyhine de benzer bir hamle yapmıştı. Ancak dünya gündeminde yer bulamamıştı.