İtalyan bakan: Rusya yaptırımları bize zarar veriyor

İtalya Endüstri ve Çalışma Bakanı Luigi di Maio, NATO'ya destek verirken, Rusya'ya yaptırımlara karşı çıktı.

İtalya Endüstri ve Çalışma Bakanı Luigi di Maio, Rusya'ya karşı yaptırımların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İtalyan bakan yaptırımların İtalya'ya zarar verdiğini belirterek, "Ülkemizin NATO'da kalması gerektiğini her zaman söyledim. Ancak Rusya'ya yaptırımlar bize zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Beş Yıldız lideri Di Maio, "Rusya yanlısı" oldukları iddialarına dair de konuşarak, "biz İtalyan yanlısıyız, Rus yanlısı değil" diye konuştu.

Di Maio, Rusya'ya yaptırımları veto edip etmeyeceklerine ilişkin soruyaysa "detayları konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.