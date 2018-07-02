İtalyan bakan Avrupa'daki aşırı sağcı partileri 'birleştirmek' istiyor

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa'daki bütün milliyetçi partileri birleştirmek istediğini söyledi.

İtalya'nın aşırı sağcı Lig partisinin lideri ve İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa'daki bütün "özgür ve egemen hareketleri" birleştirmek istediğini söyledi, Salvini'nin milliyetçi partileri kast ettiği belirtiliyor.

The Guardian'ın haberine göre Salvini, Avrupa'nın tümünü kapsayan bir "milliyetçi partiler ağı" kurmak istiyor. Salvini, bu ağın "halkını ve sınırlarını korumak isteyen" bütün partileri kapsayacağını söylüyor.

Aşırı sağcı ve göçmen düşmanı lider, "Kazanmak için İtalya'yı birleştirmek zorundaydık, şimdi Avrupa'yı birleştirmemiz gerekiyor" diye konuşuyor.

2019'da yapılacak Avrupa parlamentosu seçimlerinin bir "referandum" olacağını söyleyen Salvini'ye göre, bu seçimlerde "sınırları olmayan bir Avrupa mı, yoksa vatandaşlarını koruyan bir Avrupa mı" olacağı belirlenecek.

Salvini, geçtiğimiz aylarda Avrupa'nın aşırı sağcı liderlerinin toplantısına katılmıştı. Toplantıya Fransa aşırı sağının lideri Marine Le Pen ev sahipliği yapmıştı. Toplantı Avrupa'da aşırı sağın yükselişi sebebiyle dikkat çekmişti.