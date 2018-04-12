İtalya'dan Suriye kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kimyasal silah kullanımı bahanesiyle Suriye'ye dönük arka arkaya gelen saldırı açıklamaları, NATO ülkelerinin Suriye kararlarını duyurmalarına neden oluyor.
İtalya Başbakan Vekili Paolo Gentiloni, Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacaklarını duyurdu.
“Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız" diyen Gentiloni, müttefiklere lojistik destek sağlayacaklarını belirtti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de, operasyonda yer almayacaklarını duyurmuştu.