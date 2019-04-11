İtalya'dan 'Ermeni soykırımı' kararı

İtalya'da Meclis, 'Ermeni soykırımının resmi olarak tanınmasını ve bunun uluslararası alanda savunulmasını' içeren önergeyi kabul etti.

İtalya'daki koalisyon hükümeti tarafından verilen "Ermeni soykırımının resmi olarak tanınmasını ve bunun uluslararası alanda savunulmasını" içeren önerge, 43 çekimsere karşı 382 evet oyuyla kabul edildi.

Karşı oyun çıkmadığı önergeye sadece muhalefetteki Forza İtalia partisinin milletvekilleri çekimser oy verdi.

Mecliste yapılan oturumda söz alan hükümet ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinden milletvekili Enrico Carelli, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan tamamen farklı olan, dost bir ülke olan (Türkiye ile) iyi ilişkilerimizi tartışma konusu yapmayın" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ise karara ilişkin, “İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız" açıklamasında bulundu.,