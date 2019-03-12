İtalya'dan aşılanmayı artırmak için önemli adım: Okula devam için zorunlu olacak

İtalya'da aşıları yaptırılmayan çocukların okula gelmeleri yasaklandı. Çocukların okula devam edebilmeleri için aşılarının tam olduğunun belgelenmesi gerekecek.

Aşı karşıtlığı ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde artarken, İtalya'dan bu konuda kritik bir karar geldi. İtalya'da alınan kararla birlikte çocukların okula devam edebilmeleri için aşı yaptırmaları zorunlu oldu.

Alınan kararla birlikte çocukların okula devam edebilmeleri için aşılarını belgelemeleri gerekecek. Aşısız çocuklarını okula gönderen ailelere 500 avro ceza verilecek.

Kararın kızamık vakalarının artması sebebiyle alındığı belirtiliyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin kararın uygulanmasını ertelemek istediği öne sürülüyordu, ancak yapılan açıklamalarda erteleme yapılmayacağı bildirildi.

Kararla birlikte yüzde 80'in altında olan aşılanma oranının Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği yüzde 95 seviyesine çekilmesi planlanıyor.