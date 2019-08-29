İtalya'da yeni koalisyon hükümeti kuruluyor

İtalya'da Demokrat Parti ve Beş Yıldız Hareketi, yeni bir koalisyon hükümeti kurulması yönünde uzlaşmaya vardı.
Beş Yıldız hareketi lideri Luigi Di Maio, sosyal demokrat çizgideki Demokrat Parti'nin lideri Nicola Zingaretti ve ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı görüşme sonrasında uzlaşmaya varıldığını açıkladı.
Uzlaşmaya göre başbakanlık koltuğunda yine Giuseppe Conte'nin oturması öngörülüyor. Mattarella'nın yarın Conte'ye hükümeti kurma yetkisini vermesi bekleniyor.
Lig Partisi ile Beş Yıldız Hareketi tarafından kurulan koalisyonda da başbakanlık görevini yürüten Conte, yaşanan hükümet krizi üzerine istifasını sunmuştu.
Yeni koalisyon hükümetiyle birlikte ülkede erken seçim ihtimali ortadan kalkmış oldu.