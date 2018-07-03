İtalya'da yaşayan İngiliz gaziden Brexit oylamasına itiraz

İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya cephesinde savaşan ve emekli olduktan sonra bu ülkeye yerleşen İngiltere vatandaşı Harry Shindler, yurtdışında oy kullanamamasından dolayı 2016'da gerçekleşen Brexit referandumuna itiraz etti. Shindler'in açtığı davanın ilk duruşması Perşembe günü Lüksemburg'da yapılacak.

97 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi bir İngiliz olan Harry Shindler'in Brexit müzakarelerinin meşruluğuna ilişkin açtığı dava bu hafta Avrupa Adalet Mahkemesi'nde görülecek.

İtalya'da yaşayan Harry Shindler ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde yaşayan 12 İngiliz, İngiltere'nin AB'den çıkışı için 2016'da yapılan Brexit referandumunun ayrımcı ve yasadışı olduğunu, çünkü kendilerinin ve diğer 1 milyon İngiltere vatandaşının oy kullanamadığını belirtti.

Shindler'in referandumdan kısa bir süre önce yurtdışında yaşayan İngilizlerin oy kullanabilmesi için yaptığı başvuru İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Shindler'in itirazını görecek duruşma Perşembe günü Lüksemburg'da gerçekleşecek.

Shindler'in ve diğer davacıların avukatları, müvekkillerinin yurtdışında yaşamalarından dolayı “ikinci-sınıf vatandaş” muamelesi gördüklerini belirtiyor.

The Guardian'a konuşan Schindler, “Lüksemburg'a gelmemi istediler ancak ben 97 yaşındayım ve sık seyahat edemiyorum. İhtiyacı olduklarında telefonumun başında olacağımı söyledim” dedi.

1944'te İtalya cephesinde savaşan ve İtalyan bir kadınla evlenen, 1982'de emekli olmasından sonra İtalya'da yaşamaya başlayan Shindler'in İngiltere-İtalya ilişkilerine katkısından dolayı 2014'te Britanya İmparatorluk Nişanı kazandığı belirtiliyor.