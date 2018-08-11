İtalya'da yapısal reformlar yolda

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 'Eylül ayından itibaren ülkemizi ve ekonomimizi canlandırmak için hayati önem taşıyan zorluklar bizi bekliyor' dedi ve yapısal reformlara hazırlandıklarını söyledi.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Facebook'ta yayımlanan bir videoda yaptığı açıklamalarda ülkede sonbaharda yapısal reformlar planının sunulacağını bildirdi.

Bakanlarının bürokrasiyi kaldırmayı ve yoksulluğa karşı savaşı bir öncelik haline getireceğini belirten Comte, sözkonusu videoda “Eylül ayından itibaren ülkemizi ve ekonomimizi canlandırmak için hayati önem taşıyan zorluklar bizi bekliyor. Bunu yapmak için ekonomik büyüme ve sosyal gelişim için bir dizi yapısal reformlar hazırlıyoruz” dedi.

Planlanan reformlar arasında, kamu ihaleleriyle ilgili kuralların basitleştirilmesi, yolsuzlukla mücadele ve "yabancı yatırımcılar için önemli olan" adli sistemin hızlandırılması yer alıyor.

Conte ayrıca, ülkenin vergi kanununun tekrar gözden geçirileceğini ve "vatandaşlık maaşı" adı verilen bir sistemin getirileceğini vaat etti.

Aşırı sağcı Beş Yıldız ve Lig hareketlerinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin başbakanı Conte, “mutlak yoksullukla mücadele etmek için mümkün olan tüm önlemleri alacağı" vaadinde bulunduğu konuşmasında, bu adımın İtalya'da 5 milyondan fazla insanı etkileyeceğini söyledi.

Yapısal reformların, Ekim ayı ortasında Avrupa Birliği'ne sunulması gereken 2019 bütçesinde ortaya konması bekleniyor.

Öte yandan İtalyan La Repubblica gazetesi tarafından yayımlanan kaynağı belirtilmeyen bir raporda, Brüksel'in İtalyan hükümetiyle mali uzlaşma sağlamaya hazır olduğu ve İtalya'nın öngörülen AB kurallarından 8 milyar avro daha fazla harcama yapabileceği ileri sürüldü. Buna karşılık, İtalya'dan yapısal açıkların azaltılması yönünde bir taahhüt talebinde bulunduğu da dile getirildi.

