İtalya’da yanardağ patlaması: 1 ölü, 1 yaralı

İtalya’da Stromboli Yanardağı’nda meydana gelen patlamalar sonucu başına kaya parçası gelen bir turist yaşamını yitirdi. Reuters’ın haberine göre bir kişi de yaralandı.

İtalya’da Sicilya yakınlarındaki Stromboli adasında, adayla aynı adı taşıyan Stromboli Yanardağı aktif hale geldi.

Turistik adada bulunan yanardağda şiddetli patlamalar meydana geldi. Volkan kraterinden iki şeritte akan lavlar çevredeki ağaçları yakarak yangına yol açtı.

Yanardağın yakınlarında yürüyüş yaptığı belirtilen bir turist başına bir kaya parçasının isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Reuters’da yer alan habere göre bir kişi de yaralandı.

Yanardağ patlaması adada büyük bir korkuya neden olurken, bölgenin boşaltılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.