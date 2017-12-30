'İtalya'da üretilen bombalar Yemen'de sivilleri öldürüyor'

İtalya'nın Suudilere sattığı silahların Yemen'deki katliamlarda kullanıldığı dünya basınında gündem oldu.

İtalya'da üretilen ve Suudi Arabistan'a satılan silahların Yemen'e dönük saldırılarda kullanıldığı iddia edildi.

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, sivillerin öldürüldüğü saldırıların düzenlendiği bölgelerde, İtalya'da üretilen bomba parçalarının tespit edildiğini duyurdu. "İtalyan bombaları Yemenli sivilleri nasıl öldürdü" başlıklı haberde, Suudi Arabistan'a silah satan tek ülkenin İtalya olmadığı, ancak İtalya'dan bu ülkeye silah satışının son bir yılda büyük artış gösterdiği ifade edildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, silah satışlarının AB ve BM kurallarına uygun olduğunu, halen Suudi Arabistan'a uygulanan bir ambargo olmadığını savundu.