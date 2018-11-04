İtalya'da sel ve kaçak yapılaşma birleşti: 29 ölü

İtalya'nın güney ve kuzey doğusunda etkili olan etkili olan yoğun yağışların ardından 29 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda köy ve kasabaya ulaşım kesildi, milyonlarca ağaç devrildi.

İtalya’nın güneyinde bulunan Sicilya adasında meydana gelen şiddetli fırtına ve yağışlar sonucunda en 29 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre Sicilya’nın Palermo kenti yakınlarında yoğun yağışların neden olduğu taşkında 12 kişi hayatını kaybederken, kötüleşen hava koşulları ile birlikte ölenlerin sayısı toplamda 29’a yükseldi.

Hayatını kaybedenler arasında üç çocuğun da bulunduğunu aktaran yerel yetkililer, taşkınların yaşandığı nehir yataklarındaki kaçak yapılara işaret etti.

Ülkenin kuzeydoğusunda da etkili olan fırtınan arından Twitter’dan bir açıklama yapan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, faicanın en ağır yaşandığı yer olan Sicilya’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

İtalya’da günlerdir etkili olan yağışlar sebebiyle pek çok köy ve kasabaya ulaşım kesilirken, milyonlarca ağacın devrildiği belirtiliyor.