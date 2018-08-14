İtalya'da otoban köprüsü çöktü: Onlarca ölü

İtalya'nın Cenova kentinde bir otoban köprüsü çöktü. Onlarca kişinin öldüğü bildirilen olay için İtalya Ulaştırma Bakanı 'ağır bir trajedi' yorumunu yaptı.

İtalya'nın kuzeyinde yer alan liman şehri Cenova'da A10 otoyolu üzerindeki Morandi köprüsü çöktü. Köprü çöktüğü sırada üzerinde ve altında araçlar olduğu, en az 10 aracın enkaz altında kaldığı bildiriliyor.

İtalyan haber ajansı Adnkronos'a konuşan bir ambulans hizmetleri yetkilisi "onlarca kişinin öldüğü" ifadelerine yer verdi.

1968 yılında inşa edilen köprünün çökme nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken, köprünün çöktüğü saat 11.30 sıralarında bölgede şiddetli yağış olduğu ifade edildi. Köprünün 2016 yılında bakımdan geçtiği belirtiliyor.

Sky Italia'ya konuşan bir görgü tanığı, köprünün çöktüğü sırada üzerinde "sekiz ya da dokuz" araç olduğunu söyledi.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Twitter'dan yaptığı açıklamada "ağır bir trajedi" olarak nitelediği olayı endişeyle takip ettiğini bildirdi.