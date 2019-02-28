İtalya’da öğrenciler ayakta

Sonbahar başından itibaren Lig- Beş Yıldız Hareketi hükümetinin eğitim politikalarına karşı İtalya geneline yayılan öğrenci protestoları, FGC’nin (Komünist Gençlik Cephesi) öncülüğünde 50 şehirde 100 bin öğrencinin katılımıyla zirveye ulaştı.

İtalya’da 5 Yıldız Hareketi ve sağcı Lig Partisinin üniversitelere yönelik reform tasarısı öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Göreve yeni başlayan hükümetin üniversitelere dönük ilk icraatı okullara ayrılan bütçelerin azaltılmasını planlamak ve bir yandan da “Güvenli Okullar” ismiyle öğrencilere dönük yeni baskı araçları geliştirmek olmuştu.

Kendisini "değişimin ve yeniliğin hükümeti" olarak adlandıran koalisyonun bu tutumu ekimden itibaren büyük öğrenci protestolarıyla karşılaştı.

İlk eylem dalgasına polis şiddetiyle cevap veren hükümet daha sonra da öğrenci sendikalarıyla göstermelik birkaç görüşme gerçekleştirdi. Buna karşın okulların fiziki durumunun eğitime elverişli olmaması sebebiyle yaşanan çöküntüler sonucu bazı öğrencilerin hayatını kaybettiği bir ortamda hükümetin bir yandan okul bütçelerinden milyarlarca avro kesinti yapma tasarısı bir yandan da okullara 200 milyon avro harcanarak “güvenlik reformu” kapsamında okullara kameralar takmaya başlaması bardağı taşıran son damla oldu.

KOMÜNİST PARTİ'DEN EYLEM

Komünist Parti'nin gençlik örgütü olan Komünist Gençlik Cephesi’nin (FGC) çağrısıyla kurulan Ulusal Öğrenci Meclisi İtalya’nın birçok kentinde binlerce öğrenciyi bir araya getirdi.

Bütçe yasasının onaylanmasının ardından ülke çapındaki ilk öğrenci eylemi 22 Şubatta 50’den fazla şehirde 100 bin kadar öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Eğitim bütçesinin 4 milyar Euro düşürülmesini onaylayan yasaya karşı FGC’nin öncülük ettiği eylemlerde öğrenciler, eğitimi Avrupa Birliği’nin çıkarları çerçevesinde şekillendirmek için bütçeyi onaylayan hükümeti reddettiklerini belirtti.

FGC üyesi Öğrenci Meclisi temsilcilerinin konuşmalarından derlenen bir videonun gösterildiği protestolarda FGC Okul Örgütü lideri Alessandro Fiorucci’nin konuşmasında şunları söyledi:

“Salvini ve Maio’nun ilan ettiği değişim şarlatanlıktan ibaret. 4 milyarlık bütçe kesintisi bir önceki Demokratik Parti hükümetinin izlediği politikayla birebir aynı. Hükümetin sloganlarının örtmeye çalıştığı gerçek ise şu, okullar çökmeye ve milyonlarca öğrencinin hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor. Salvini’nin yaptığı şey ise öğrencilerin üzerindeki baskıyı arttırmak için okullardaki güvenlik kameralarını ve polis kontrol noktalarını arttırmak. Bizleri bölmek ve hedef saptırarak siyasi sorumluluklarını gizlemek için ırkçı bir propagandaya giriştiler ancak biliyoruz ki geçmiş hükümetlerden hiçbir farkları yok. Bugün sokakların dolup taşmasını sağlayan öğrenciler şundan emin; bu hükümet gençliğin düşmanı.”